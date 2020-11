Stark in der Spitze

Sie konnten Corona dann doch nur bedingt davonlaufen, die Pandemie-Problematik hat sie wieder eingeholt. Wenn an diesem Donnerstag ein halbes Dutzend Leichtathleten der LGR Region Karlsruhe aus einem zehntägigen Trainingslager im portugiesischen Monte Gordo zurückkehrt, heißt es für Christoph Kessler, Markus Görger und Co. fünf bis zehn Tage kürzertreten. Quarantäne zuhause statt Kilometer im Stadion, weil die Algarve nach dem Hinflug der Läufergruppe zum Risikogebiet erklärt wurde.

Das eigentlich noch länger geplante Camp steht stellvertretend für die gesamte Saison: Sie konnte dann doch wenigstens verkürzt stattfinden, aber unter besonderen Vorzeichen, erschwerten Bedingungen und mit aus Sicht der LGR-Spitzenathleten in der Summe glimpflichen Folgen. Zwar fielen fast alle internationalen Wettbewerbe – von den Olympischen Spielen angefangen bis zu Junioren-Europameisterschaften – dem Coronavirus zum Opfer, von den diversen deutschen Titelkämpfen aber brachten die Karlsruher Leichtathleten doch zahlreiche Erfolge mit. Bei den Hallenmeisterschaften, die von Corona noch ebenso wenig tangiert waren wie die Cross-DM Anfang März, sowie bei den zeitlich nach hinten verlegten Titelkämpfen der Aktiven in Braunschweig und der Jugend in Heilbronn waren LGR-Starter gut dabei.