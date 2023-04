Vier Siege bei inoffizieller WM

Tennisspielerin Ellen Linsenbolz schreibt Geschichte: Wenn aus Spaß viermal Gold wird

Ellen Linsenbolz, Nummer 112 der deutschen Tennis-Rangliste und in der klassischen Medienrunde für PS Karlsruhe am Schläger, flog mit wenig Erwartungen in die Türkei. Wie sie dann mit einem historischen Ergebnis zurückkehrte.