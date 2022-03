Vor Partie bei Ex-Club Hoffenheim

Torhüterin Janina Leitzig aus Bad Schönborn ist beim FC Bayern München „richtig happy“

In Mingolsheim lernte Janina Leitzig das Fußballspielen, über Hoffenheim kam die Torhüterin im vergangenen Sommer zum FC Bayern München. Wie ist es der 22-Jährigen seitdem dort ergangen und was hat sie in dieser Saison noch vor?