Tennisprofi Gojowczyk erreicht Achtelfinale in Metz

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Metz das Achtelfinale erreicht.

Der 32 Jahre alte Münchner, der zuletzt bei den US Open in New York überrascht und erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier ins Achtelfinale eingezogen war, gewann gegen den Franzosen Antoine Hoang mit 6:2, 3:6, 6:4.

Gojowczyk hatte bereits in der Qualifikation gegen den Franzosen gesiegt, der danach als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht und erneut dem Münchner zugelost worden war. Gojowczyk trifft jetzt auf den an Nummer sieben gesetzten Russen Karen Chatschanow.

Tags zuvor hatte bereits Routinier Philipp Kohlschreiber seine Auftaktpartie gewonnen. Er spielt jetzt gegen den Franzosen Gael Monfils. Jan-Lennard Struff war bei der mit 481.270 Euro dotierten Veranstaltung dagegen in der ersten Runde gescheitert.