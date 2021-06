Viel Kritik aber auch Verständnis

Regenbogen-Verbot der Uefa: KSC-Präsident spricht von „verpasster Gelegenheit“

Die Fußball-Arena in München darf am Mittwoch nicht bunt leuchten. Für seine Entscheidung muss die Uefa jede Menge Kritik einstecken. Auch in der Region bedauert man das Verbot, zeigt aber teilweise auch Verständnis.