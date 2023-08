Winning Spirit ist der Favorit beim Auktionsrennen in Iffezheim

Am Mittwoch steht der dritte Tag der Großen Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählt das Auktionsrennen.

„Aufwachen, Pferde kaufen!“ Mit donnernder Stimme animierte einst das Kölner Original Ferdinand Leisten zögerliche Auktionsbesucher. Vor 60 Jahren standen in Iffezheim erstmals Jährlinge zum Verkauf – damals noch im Führring der Baden-Badener Galopprennbahn. Im folgenden Sommer wurde erstmals der Preis der Jährlingsauktion ausgetragen. Unter dem Patronat des 1988 gegründeten Vereins Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) zählt es zu den Höhepunkten des dritten Tages der Großen Woche an diesem Mittwoch.

Winning Spirit ragt heraus

In dem mit 52.000 Euro dotierten Auktionsrennen über die klassische Derbydistanz von 2.400 Meter ragt ein Teilnehmer heraus – der Derby-Vierte Winning Spirit. Der Schützling von Peter Schiergen steht nach Rechnung deutlich über der siebenköpfigen Konkurrenz. Der amtierende Championtrainer hat in dem Rennen bereits fünf Sieger gesattelt. Im Vorjahr gewann er mit dem überragenden Tünnes.

Auch im 150. Renate und Albrecht Woeste-Zukunftsrennen, einem mit 55.000 Euro ausgestattete Gruppe-III-Rennen über 1.400 Meter für zweijährige Pferde gibt es eine klare Favoritin: die aus England anreisende Stute Caroline Reaper. Sie wird von Charlie Johnston trainiert, Sohn von Mark Johnston, der nach Zahl der Siege erfolgreichste Trainer auf der britischen Insel. Vater Johnston hat das Rennen 2015 gewonnen - mit der Stute Dessertoflife.

Zum deutschen Favoritenkreis zählen der von Schiergen trainierte Geography und West Man aus dem Quartier von Andreas Suborics. Mario Hofer bringt Emir an den Ablauf, der Mitte Mai in Iffezheim mit dem Badener Jugendpreis das erste Zweijährigen-Rennen der Saison in Deutschland gewonnen hat. Danach hingen die Trauben auf Gruppe-III-Ebene in Mailand allerdings deutlich zu hoch. Klarer Außenseiter im Elferfeld ist der vor Ort von Manfred Weber trainierte Sommerblitz.

Favoritinnen aus Frankreich

Weiteres Highlight des zehn Rennen umfassenden Renntags, der um 11.20 Uhr beginnt, ist der Coolmore Stud Baden-Baden Cup. In dem mit 25.000 Euro dotierten Listenrennen über 1.800 Meter für dreijährige und ältere Stuten kommen die Favoritinnen aus Frankreich: Rainbow Sky und Clemmie C sind harte Brocken für die deutschen Stuten.

Die Große Woche endet am kommenden Wochenende – Höhepunkt des Meetings ist der seit 1858 ausgetragene Große Preis von Baden. Nach dem Streichungstermin am Montag sind noch sieben Pferde startberechtigt. Veranstalter Baden Galopp hofft aber auf Nachnennungen, darunter der aktuelle Derbysieger Fantastic Moon. Der Hengst soll aber nur laufen, wenn es nicht mehr regnet. Er hat vor zwei Jahren 49.000 Euro auf der Jährlingsauktion gekostet und war bereits der 14. Derbysieger, der bei der BBAG zum Verkauf stand.

Am Freitag kommen in Iffezheim wieder rund 200 Jährlinge in den Ring. Im Vorjahr erreichte der Gesamtumsatz der 159 verkauften Pferde knapp 8,5 Millionen Euro, mehrere Angebote erzielten Preise im sechsstelligen Euro-Bereich. Das sind deutlich andere Dimensionen als vor 60 Jahren: Damals verkaufte Auktionator Leisten innerhalb von zwei Stunden 22 der 33 angebotenen Vollblüter, der Höchstpreis lag bei 35.000 D-Mark.