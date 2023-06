Gift in Kläranlage in Keltern

Zyanidfund in Keltern: Birkenfelder Metallveredler im Visier der Staatsanwaltschaft

Die Gefahr zur Zyanid in der Kläranlage in Keltern ist zwar gebannt, strafrechtlich ist aber noch einiges aufzuarbeiten. Es gibt einen Anfangsverdacht gegen ein Unternehmen der Edelmetallindustrie in Birkenfeld.