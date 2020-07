Eva-Christin Scheu Redakteurin

Seit 2020 unterstützt Eva-Christin Scheu die südlichen Redaktionen der BNN als Editorin. Erste journalistische Luft schnupperte sie 2012 bei einem Praktikum in der Redaktion der Tageszeitung taz in Berlin. Angetan vom Zeitungswesen verfolgte sie ihr journalistisches Interesse auch während ihres FrancoMedia- und Ethnologiestudiums in Freiburg weiter. Dort schrieb sie als freie Mitarbeiterin unter anderem für die Wochenzeitung Der Sonntag. Nach ihrem Abschluss legte die Karlsruherin 2017 zunächst eine kurze Zwischenstation beim Online-Magazin Perspective Daily in Münster ein, bevor sie im darauffolgenden Jahr für ein Redaktions-Volontariat bei den BNN wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrte.