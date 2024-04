Neubau Landratsamt in Karlsruhe: Bäckerei „Laib und Leben“ zieht ein

Es ist ein umstrittenes Projekt: Erst sollte das denkmalgeschützte Badenwerk nicht abgerissen werden. Gegner des Neubauprojekts des Landkreises hatten eine Petition für den Erhalt des Gebäudeensembles eingereicht.

Dann machten sich Sorgen im Kreistag breit, ob das Projekt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht doch eine Nummer zu groß und zu teuer sein könnte. Die Forderung: Es könnte genauso gut außerhalb der Stadt Karlsruhe gebaut werden. Auch diese Diskussion überlebte das Neubauprojekt. Zuletzt demonstrierten Naturschützer für den Erhalt der Bäume, die für den Neubau fallen mussten.

Nun wurde der Grundstein für das neue Landratsamt am Ettlinger Tor in der Stadt Karlsruhe gelegt. Schon 2028 soll das Projekt fertiggestellt sein – nur zehn Jahre, nachdem sich der Kreistag für den Abbruch des alten Badenwerks und einen Neubau entschieden hat.

Altes Hochhaus soll Anfang 2025 abgetragen sein

Das alte Hochhaus steht derzeit noch, doch die Abrissarbeiten laufen parallel. Bis Anfang 2025 soll das mit Asbest belastete Gebäude komplett abgerissen sein.

Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) bezeichnete das alte Dienstgebäude als „Energieschleuder“. Mit dem Neubau in Holz-Hybrid-Bauweise würden allein die Heizkosten um 84 Prozent gesenkt und die CO₂-Bilanz deutlich verbessert. Der Betrieb des Gebäudes selbst soll am Ende sogar klimaneutral sein.

Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) fand – trotz städtebaulicher Nostalgie – deutliche Worte und bezeichnete das alte Badenwerk als „gebäudeähnliche Sondermülldeponie“.

Landkreis Karlsruhe baut Neubau für bis zu 2.000 Beschäftigte

Der Landkreis Karlsruhe baut am Ettlinger Tor in der Stadt Karlsruhe ein Verwaltungs- und Bildungszentrum, das bis zu 2.000 Arbeitsplätze bietet. Neben der Landkreisverwaltung werden dort auch die Verwaltungsschule des Gemeindetags Baden-Württemberg, die Akademie der Unfallkasse Baden-Württemberg und die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden sowie ein Kindergarten und die Bäckerei „Laib und Leben“ einziehen.

Das neue Gebäudeensemble – mit einem Hochhaus mit 90 Metern Höhe – ist die bislang größte Investition des Landkreises Karlsruhe. 390 Millionen Euro sind dafür aktuell geplant. Eine Million Euro gibt das Land dazu.

Mit dem Neubauprojekt wird eine deutlich größere Nutzfläche geschaffen, trotzdem reduziert sich der Flächenverbrauch. Mentrup lobte das Projekt: „Es tut dieser Kreuzung gut“, sagte er.

Mit dem Einkaufszentrum Ettlinger Tor sei 2005 eine wichtige Investitionskette in dieser „extrem wichtigen Ecke Karlsruhes“ begonnen worden. Der Neubau des Landkreises würde diese als „lebendiges Zentrum“ aufwerten. Es hätten zwar alte Bäume weichen müssen, doch in der Bilanz sei in Zukunft auf dem Areal weniger Fläche versiegelt, mehr Bäume würden gepflanzt und es gebe insgesamt Aufenthaltsqualität durch mehr Grün.