Versteckte Drogen

23-Jährige spuckt Beamten an und leistet Widerstand

Bei einem Polizeieinsatz wegen eines Streites in einer Wohngemeinschaft in Karlsruhe hat eine 23-Jährige einen Beamten angespuckt. In ihrem Zimmer wurde eine Vielzahl von Betäubungsmitteln entdeckt.