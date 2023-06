Lahr: 23-Jähriger mit 1,8 Promille auf E-Scooter unterwegs

Ein 23-Jähriger ist am Freitag betrunken mit einem E-Scooter durch Lahr gefahren. In den weiteren Ermittlungen wurden zudem Drogen bei dem Mann gefunden.

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise ist ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer am Freitagabend in Lahr von der Polizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch und stellten dabei einen Wert von 1,8 Promille fest.

Zudem fanden die Polizisten in der Bauchtasche des Mannes etwa 30 Gramm portioniertes Haschisch. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Lahr wurden weitere 500 Gramm Haschisch sowie verbotene Gegenstände aufgefunden. Die Polizei stellte diese sicher und nahm den 23-Jährigen fest.

Am Samstagmorgen wurde er dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt und anschließend in die JVA Offenburg eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.