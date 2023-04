48-Jähriger verursacht mehrere Verkehrsunfälle in Karlsruhe

Ein 48-jähriger Autofahrer hat am Montag in Karlsruhe mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Die Beamten gehen von einer Beeinflussung durch Drogen aus.

Ein 48-Jähriger, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand, hat am Montag mehrere Unfälle in Karlsruhe verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann, nachdem er zuvor in einer Klinik medizinisch behandelt wurde, gegen 13.15 Uhr von der Steinhäuserstraße über die Hermann-Veit-Straße auf die Landesstraße 605 stadtauswärts. Bei seiner anschließenden Fahrt auf der Südtangente berührte er im Edeltrudtunnel eine Baustellenbegrenzung.

An der Ausfahrt „Oststadt“ verließ der 48-Jährige die Südtangente und bog in die Ottostraße ab. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann dabei Probleme, die Fahrspur zu halten, weshalb er mehrfach nach rechts von der Fahrbahn in den Bereich des Gehwegs abkam. Verletzt wurde dabei niemand.

Im Kreisverkehr Ottostraße/Killisfeldstraße überfuhr der Autofahrer teilweise den Grünstreifen und stieß dadurch mit einer Straßenlaterne zusammen. Trotz der Unfallschäden an seinem Auto setzte der 48-Jährige seine Fahrt bis zur Reichenbachstraße fort und parkte sein Auto dort. Auf dem Weg dorthin streifte der Mann zudem zwei parkende Autos.

Vieles deutet auf eine Beeinflussung durch Drogen hin

Polizeibeamte trafen den Autofahrer noch an seinem Auto an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten Anhaltspunkte fest, die auf eine Beeinflussung durch Drogen hindeuteten. Der Sachschaden am Auto des Mannes beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Höhe der verursachten Schäden ist nicht bekannt.

Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 48-Jährige bei seiner Fahrt weitere Unfälle verursachte, bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (07 21) 4 90 70 zu melden.