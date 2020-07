Alice Weidel in Karlsruhe

AfD-Themenabend in Karlsruhe-Durlach: Gegendemonstranten singen Europa-Hymne

Es wurde wie erwartet laut beim AfD-Themenabend in der Karlsburg in Durlach. Schon weit vor Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr fanden sich Demonstranten ein, die Besucher von einem abgesperrten Bereich aus ausbuhten. Zwei Bierflaschen flogen aus der Menge und gingen einen halben Meter vor den Polizisten nieder. Dennoch zeigt sich Einsatzleiter Andreas Vortisch zufrieden – es gab keine weiteren Vorfälle. „Wenn es so bleibt, ist es gut.“