Blick in die Geschichte

Als die CDU-Mehrheit bröckelte: Die Karlsruher Landtagswahlen der vergangenen Jahrzehnte

Franz Gurk (CDU) und Alex Möller (SPD) sicherten sich bei der ersten Landtagswahl 1952 die Direktmandate in den beiden Karlsruher Wahlkreisen. Bis zur Wahl 2016 haben die beiden großen Volksparteien die Wahlen in Karlsruhe dominiert. Ein Blick in die Geschichte.