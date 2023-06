Beach-Duo der Baden Volleys: Meisterlich auch im Sand

Vom Flugzeug in den Sand – möglich wäre das für Felix Roos. Aber der Universalangreifer der Baden Volleys winkt ab. „Ich sitze 24 davor Stunden im Flieger“, sagt Roos, der am frühen Morgen des 5. August aus Australien zurückkehrt und dann ganz sicher nicht gleich paar Stunden später beim baden-württembergischen Landesfinale im Beachvolleyball am Netz stehen wird.

In Überlingen muss Volleys-Teamkollege Alexander Benz also auf jeden Fall ohne seinen Beach-Partner auskommen, mit dem er in der bisherigen Sand-Saison am Sonntag schon den dritten Sieg auf der BaWü-Serie gewonnen hat. Zudem steht ein gemeinsamer Final-Einzug in der diesjährigen Statistik.

In Schwäbisch Gmünd gelingt dritter Turniersieg

Bei Roos’ Heimspiel an diesem Wochenende in Schwäbisch Gmünd gelang dem Karlsruher Duo nun das bislang größte Ausrufezeichen in diesem Sommer. Das Turnier in Roos’ Geburtsstadt ist neben Heidelberg eines von zwei A-Plus-Turnieren. In dieser Kategorie können Spieler aus dem gesamten Bundesgebiet melden und gibt es deutlich mehr Ranglistenpunkte.

Im Halbfinale hatte das Volleys-Duo die an Nummer eins gesetzten Hamburger Philipp Grau und Leo Hausschild mit 2:1 (21:15 14:21 16:14) bezwungen. Im Endspiel zogen dann auch Leon Meier (TV Bühl) und Lucas Wenz (Freiburg) mit 0:2 (15:21 20:22) gegen Roos/Benz den Kürzeren. Benz, Meier und Roos führen auch die baden-württembergische Beach-Rangliste an.

„Wir sind athletisch beide gut ausgebildet. Das ist das, was uns von vielen anderen Teams unterscheidet“, benennt Roos einen Erfolgsfaktor. Zudem ergänzt sich das Duo des neuen Hallen-Erstligisten aus Karlsruhe bestens: Benz bringt Wucht beim Aufschlag mit, Roos seine Stärke beim Block.

Weil seine Lebensgefährtin aber gerade ein Auslandssemester in Sydney absolviert, fehlt Roos allerdings in der zweiten Hälfte der Beach-Saison. In zwei Wochen geht es nach Australien, und eben an jenem 5. August kehrt er zurück.

VSG-Duo schaffte es bislang zweimal in ein Finale

Bei den Frauen sind gleich mehrere Spielerinnen des Zweitligisten SVK-Beiertheim auf Sand unterwegs, aber auch ein erfolgreiches Duo der VSG Ettlingen/Rüppurr. Katharina Goth und Emanuela Tripovic schafften es bislang zweimal ins Finale, nur zu einem Sieg reichte es bislang noch nicht.

Unter anderem unterlagen die VSG-Spielerinnen im Endspiel des Stuttgarter City-Turniers SVK-Kapitänin Katrin Hahn und Victoria Bura (TSV Speyer). In Schwäbisch Gmünd war für Hahn mit SVK-Kollegin Anela Hadzic an diesem Wochenende in der zweiten Runde Schluss.

Felix Baumann verstärkt die Baden Volleys

Derweil ist jetzt auch offiziell, dass Felix Baumann Teamkollege von Roos bei den Baden Volleys wird. Der Erstliga-Aufsteiger bestätigte nun den Wechsel des 18 Jahre alten Junioren-Nationalspielers, über den diese Redaktion bereits nach Ende der vergangenen Saison berichtet hatte. Der 2,01 Meter große Außenangreifer „gehört zu den heißesten Talenten in Deutschland“, stellen die Volleys in ihrer Mitteilung fest.

Baumann, der in Amsterdam geboren wurde und volleyballerisch in Ludwigsburg sowie Friedrichshafen groß wurde, kommt vom künftigen Bundesliga-Rivalen Netzhoppers KW-Bestensee, zuvor spielte er im Team des VCO Berlin. Karlsruhe sei für ihn „der nächste Schritt“, erklärt Baumann: „Ich finde das Projekt in Karlsruhe megaspannend und den Verein sehr authentisch.“

Abteilungsleiter Diego Ronconi ist überzeugt davon, dass Baumann eine echte Verstärkung ist. „Felix ist eines der größten Talente in seiner Altersstufe, er bringt viel Persönlichkeit mit und wird das Team nach vorne bringen“, stellt Ronconi fest.