Ratlosigkeit kommt oftmals nicht nur bei den Betroffenen auf, sondern auch bei ihren Angehörigen. Wer im Alter Pflege beanspruchen will oder muss, steht vor einem Dickicht aus Gesetzen, Möglichkeiten und Finanzfragen.

Um die Bürger mit ihren Entscheidungen nicht alleine zu lassen, richtete der Landkreis Karlsruhe vor zehn Jahren seinen ersten Pflegestützpunkt in Bruchsal ein. Das Ziel ist die kostenfreie und neutrale Beratung für die jeweilige Lebenssituation. „Pflegebedürftigkeit kann von einem auf den anderen Tag kommen. Das ist nicht planbar“, sagt Landrat Christoph Schnaudigel. „Hilfe soll hierbei allen zugute kommen.“ Unabhängig von deren Einkommen stellt die Pflege Betroffene vor Schwierigkeiten.

Der Landkreis ist bis heute vom Konzept der Pflegestützpunkte überzeugt. Nach dem Startschuss 2010 in Bruchsal kamen 2011 in Ettlingen, 2016 in Bretten und zuletzt 2019 in Stutensee und Waghäusel weitere Standorte hinzu. „Von Beginn an wollten wir ein flächendeckendes Netz erbauen“, so Schnaudigel – inzwischen sei das auch gelungen.

Struktur steht flächendeckend

Die Struktur steht also. „Das heißt aber nicht, dass wir in der Pflege nicht weiter vor großen Herausforderungen stehen“, betont der Landrat. Man müsse künftig etwa sensibel auf kulturelle Unterschiede reagieren. Auch die Digitalisierung und der Mangel an Pflegekräften veränderten das Gebiet.

Die Zusammenarbeit, so Schnaudigel, erfolge eng mit den Kommunen: Diese stellen an den Stützpunkten selbst nicht nur Räume zur Verfügung. Es gebe auch Sprechstunden in den benachbarten Städten und Gemeinden.

Die Nachfrage nach der Beratung ist in den vergangenen zehn Jahren kreisweit kontinuierlich gestiegen: Alleine 2019 verzeichneten die Standorte in Summe rund 11.700 Kontakte zum Thema. „In den Pflegestützpunkten bündeln wir das Wissen um die doch sehr schwierige Materie der Pflegegesetze und gleichzeitig einen umfassenden Überblick über die lokalen Angebote vor Ort“, erklärt Schnaudigel.

Anfängliches Misstrauen ist verschwunden

Umstritten ist das Vorhaben anfangs dennoch, erinnert er sich. Vorwürfe, der Landkreis wolle die Vorgänge in der Pflege steuern, stehen im Raum. Dieses Misstrauen habe man jedoch mit der Zeit ausgeräumt. Die Stützpunkte gelten als ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen dem Kreis, den Kommunen sowie den Pflege- und Krankenkassen, so Schnaudigel. Hinzu komme die Verknüpfung der Pflege-Einrichtungen und -Anbieter.

„Wenn wir das Vorhaben damals nicht umgesetzt hätten, müssten wir es heute tun“, ist sich Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal, mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre sicher. Die Pflegestützpunkte seien für die Bürger unabdingbar. Der demografische Wandel zeige deutlich, dass diese künftig vermutlich noch mehr gebraucht würden. Viele Betroffene hätten das Gefühl, sich auszukennen. „Wenn es konkret wird, merkt man aber, es ist nicht so.“ Peinliche Fragen zum Thema gebe es nicht, ganz egal, wie alt die entsprechende Person sei.

Pflegebedürftigkeit kann von einem auf den anderen Tag kommen. Das ist nicht planbar. Christoph Schnaudigel, Landrat des Kreises Karlsruhe

Wie gestaltet sich der Übergang zwischen ambulanter und stationärer Pflege? Welche finanzielle Unterstützung steht demjenigen zu? Wie hat sich das Recht verändert? Für Harald Röcker, Geschäftsführer der AOK Mittlerer Oberrhein, die den Stützpunkten nicht nur fachlich sondern auch finanziell zur Seite steht, ist besonders eines wichtig: „Es sind nicht nur die zu Pflegenden selbst, sondern auch ihre Angehörigen betroffen.“