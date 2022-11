„Capital“ kürt Jungstars: Vier Geehrte aus Karlsruhe und der Region

Sie sind noch keine 40 Jahre alt und haben schon Beachtliches geleistet. Jedes Jahr kürt das Wirtschaftsmagazin „Capital“ die „Top 40 unter 40“. In diesem Jahr waren vier Jungstars aus der Region dabei.

Die Ettlinger FDP-Landtagsabgeordnete Alena Trauschel, der Präsident der Karlshochschule Karlsruhe, Robert Lepenies, Eva Blasco, Juniorprofessorin für organische Chemie an der Universität Heidelberg, zuvor neun Jahre am KIT, sowie Marco Beicht auch Achern, Gründer und Geschäftsführer des IT-Unternehmens „powercloud“ haben eines gemeinsam – sie sind noch keine 40 Jahre alt und haben dennoch schon Beachtliches erreicht.

Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hat sie aus diesem Grund in seinem jährlichen Ranking „Top-40 unter 40“ aufgenommen und am Freitag in Berlin ausgezeichnet.

Potenzial zu weiteren Karrieresprüngen

Sie erhalten diese Auszeichnung, da sie „in den vergangenen Jahren Herausragendes geleistet haben“, heißt es in der Begründung des Magazins.

Und weiter: „Sie sind uns in den vergangenen Monaten aufgefallen, Ihr Name wurde genannt, Ihre Karriere beachtet. In mehreren Jurysitzungen wurden Sie im Laufe der letzten Wochen unter hunderten Kandidaten ausgewählt.“

Mit der Aufnahme in die Liste der 40 „außergewöhnlichen Talente“ ehre man „exzellente Leistungen, beeindruckendes Engagement, große Verantwortungsbereitschaft und das Potenzial zu weiteren Karrieresprüngen“.

Jüngste Landtagsabgeordnete und jüngster Hochschulpräsident

Die 23-jährige Alena Trauschel, seit den Landtagswahlen im vergangenen Jahr jüngste Abgeordnete im Stuttgarter Parlament, ist die einzige Landtagsabgeordnete, die in die Liste aufgenommen wurde.

Gegenüber unserer Redaktion nannte sie die Auszeichnung eine „große Ehre“. Lepenies ist der jüngste Hochschulpräsident Deutschlands.