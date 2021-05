Ende der 80er bis Mitte der 90er erlebte Chris Cacavas seine bislang erfolgreichste Zeit als Rockstar. Inzwischen lebte der kürzlich 60 Jahre alt gewordene Musiker in Karlsruhe. Zu seinem Geburtstag veröffentlichten Musikerfreunde ein Tribute-Album.

Mitbegründer von Green On Red

Am 5. Mai wurde Chris Cacavas 60 Jahre alt und natürlich erreichten ihn an diesem Ehrentag Glückwünsche aus aller Welt. Über eine Mail freute er sich ganz besonders: Sie kam von seinem Musikerkollegen Hakan „Hawk“ Soold: Der schwedische Sänger und Gitarrist der Band The Plastic Pals hatte dem Geburtstagskind einen Link geschickt.

Als Cacavs diesen anklickte, konnte er seinen Augen und Ohren kaum trauen: Er landete auf einer Seite, auf der ein neues Album von ihm angeboten wurde. Ein Album, von dessen Existenz er bis zu dieser Sekunde noch nichts geahnt hatte.

„Songs From The Fans – Chris Cacavas 60“ heißt das digitale Tribute-Album, das 18 von ihm geschriebene Lieder enthält – interpretiert von Bands und Künstlern, zu denen er seit vielen Jahre enge Beziehungen unterhält.