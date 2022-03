Kolumne: „Zusammen zuhause“

Wenn der Sohn für den Vater: Einkaufen in Zeiten des Coronavirus

Auch in Corona-Zeiten können Backwaren zu Streit zwischen Kindern und Eltern führen. Das Kind, also ich, ist aber kein Kind mehr. Der Elternteil, mein Vater, ist Rentner und als solcher hat man auch in Krisenzeiten seine Ansprüche bei seinen Lebensmittel.