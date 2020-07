Das war der "Fest"-Freitag

Bunt und voll geht es auf dem Mount Klotz zu, wenn Tausende zum "Fest" strömen. Auch beim Regenwetter harrten die Besucher auf dem Hügel aus. Die besten Bilder vom Freitags-Programm in der Günther-Klotz-Anlage gibt es hier.

Das Wetter war ein Wechselbad der Gefühle. Doch die Masse harrte trotz Regen aus bis zum Schluss, als die Sportfreunde Stiller ihren bereits vierten Auftritt beim "Fest" zelebrierten und stimmten in die Hymnen der "Sportis" mit ein.

Am Mittag hatte herrliches Sommerwetter Tausende in die Günther-Klotz-Anlage gelockt. Nicht nur vor der Hauptbühne, wo die Donots und Jennifer Rostock einheizten, sondern auch vor der Feld- und Kulturbühne sowie im Kinderbereich hielten sich viele auf, um Sonnenschein und strahlend blauen Himmel zu genießen. Am Abend gab es dann zwar doch noch Gewitter, aber das hielt die Besucher nicht vom Feiern vor der DJ-Bühne oder beim Night Club mit "Meute" ab. Die besten Bilder vom "Fest"-Freitag gibt es hier: