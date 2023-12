Dem Abpfiff im Berliner Olympiastadion folgt der Sanierungs-Anpfiff auf einer der am stärksten frequentierten Bahnstrecken Deutschlands: Am Tag nach dem Finale der Fußball-EM wird ab dem 15. Juli 2024 die sogenannte Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt monatelang gesperrt. Mit weitreichenden Auswirkungen auch für Bahnreisende im Badischen.

Was die Vollsperrung bedeutet, das werden Zugreisende schon Anfang des Jahres spüren. Ab dem 2. Januar des kommenden Jahres wird die Riedbahn für vorbereitende Maßnahmen drei Wochen lang dichtgemacht. Direktverbindungen von Karlsruhe zum Frankfurter Flughafen gibt es dann zum Beispiel keine mehr.

Die ICE-Verbindungen über Bruchsal entfallen in dieser Zeit komplett, die Fahrtzeiten der übrigen ICE-Verbindungen Richtung Frankfurt verlängern sich deutlich.

Alle wichtigen Infos über die Sperrung und ihre Auswirkungen:

Vom 2. bis 21. Januar wird die Strecke komplett gesperrt. Grund dafür sind vorbereitende Maßnahmen für die Generalsanierung der Riedbahn, die am 15. Juli beginnt. Dann ist die Strecke für Monate gesperrt, erst zum Weihnachtsverkehr 2024 soll sie nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) wieder frei sein.

Was bedeutet das für ICE-Verbindungen in Richtung Frankfurt und damit weiter gen Köln, Hamburg oder Berlin oder eben von Norden Richtung Karlsruhe und Baden-Baden?

Der Fernverkehr muss zwischen Mannheim und Frankfurt umgeleitet werden, die Fahrtzeiten verlängern sich dadurch. ICE-Verbindungen in Richtung beziehungsweise von Köln fahren über Wiesbaden, der Halt Frankfurt Flughafen entfällt. Die Fahrtzeit erhöht sich um 30 Minuten. Rund 40 Minuten länger unterwegs ist, wer künftig die ICE-Linie Basel – Karlsruhe – Hamburg über Frankfurt Hauptbahnhof nutzt. Von Frankfurt Richtung Karlsruhe halten diese ICE zusätzlich in Mainz. 20 Minuten mehr sind es auf der ICE-Linie Basel – Berlin über Karlsruhe, hier entfällt der Halt Mannheim.

Was ist mit dem ICE-Halt in Bruchsal?

Dieser entfällt für ICE aus/nach Karlsruhe während der Sperrung komplett. „Die zweistündliche ICE-Linie Karlsruhe-Heidelberg-Frankfurt-Gießen-Hamburg verkehrt in der Tat erst ab Frankfurt“, bestätigt ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage dieser Redaktion. Werktags sind davon zehn Verbindungen betroffen, am Wochenende zwischen acht und neun.

Wie sonst von Karlsruhe oder Baden-Baden aus direkt oder mit Umstieg in Mannheim in einen anderen ICE – gar nicht. Durch die Umleitung entfällt der Halt Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Zwei Möglichkeiten gibt es: Mit dem ICE bis Mannheim, dort verkehrt zwischen fünf und 22 Uhr im halbstündigen Takt ein ICE-Bus als Ersatz. Option zwei: Bis Frankfurt Hauptbahnhof, dann mit der S-Bahn. In beiden Fällen erhöht sich die Fahrtzeit von etwas mehr als einer Stunde auf bis zu knapp zwei Stunden.