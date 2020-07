Die zehn besten Eisdielen in der Region

1. Bruchsal: Gran Caffé

Bei „Gran Caffé“ in der Bruchsaler Kaiserstraße, werden Kinder, Vierbeiner, Veganer und Menschen, die weniger Kalorien zu sich nehmen möchten, glücklich. Denn für sie alle bietet das Eiscafé neben normalem Eis und Torten ganz spezielle Köstlichkeiten an.

2. Neudorf: Eiscafé Luca

Das Eiscafé Luca in Neudorf hat rund 30 selbstgemachte Eissorten, darunter auch vegane, laktose- und glutenfreie Sorten, im Angebot. Es hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

3. Karlsruhe: Eis Cassata

Das „Eis Cassata“ in der Karlsruher Oststadt zählt zu den beliebtesten Eisdielen der Fächerstadt. Die langen Schlangen vor dem Geschäft nehmen die Kunden gerne in Kauf. Besonders kreativ gestaltet sind die Eistorten. Unterhaltsam ist es zudem, der Eisdiele auf Facebook oder Instagram zu folgen.

4. Karlsruhe: Eis-Oma

Bei der „Eis-Oma“ in der Karlsruher Heidenstückersiedlung finden Eis-Fans alles, was das Herz begehrt. Weitere Geschäfte gibt es in Rheinstetten-Forchheim und Rheinstetten-Mörsch, die ebenfalls Eis aus eigener Herstellung im Sortiment haben.

5. Ettlingen: Eiscafé Pierod

Gleich zwei Mal in Ettlingen – am Kirchenplatz und am Stadtgarten – gibt es das Eiscafé Pierod . Es wurde 1982 in Ettlingen eröffnet und bietet feinste Eisspezialitäten für Groß und Klein.

6. Appenweier: Eisdiele „Buon Gelato“

Die Eisdiele „Buon Gelato“ in Appenweier ist ein beliebtes Ausflugsziel in Appenweier und der Region. Bei gutem Wetter sind die Straßen rund um das Café in der Ortenauer Straße verstopft.

7. Rastatt: Eis Rimini

Ganz ausgefallene Spezialitäten wie etwa Eis mit Fleisch- und Käsegeschmack für Hunde oder Eis-Torten finden Eis-Liebhaber bei Eis-Rimini in der Fährstraße 49 in Rastatt-Plittersdorf.

8. Rastatt: Tutti-Frutti

Das „Tutti-Frutti“ am Rastatter Marktplatz ist das Eiscafé mit der längsten Tradition in Rastatt. Von einem großen Kuchenangebot über Eisbecher bis hin zu Milchshakes reicht die Karte. Und Platz ist außerdem genug: Auf zwei Etagen hat das Café rund 400 Sitzplätze.

9. Baden-Baden: Eiscafé Capri

Seit 1966 existiert das Eiscafé Capri im Herzen von Baden-Baden. Es ist ein angesagter Treffpunkt für Baden-Badener und Touristen. Neben dem Schlemmen gehört in dem Café auch das Beobachten der flanierenden Fußgänger dazu.

10. Pforzheim: Eiscafé Casal

Direkt neben dem Pforzheimer Kurier in der Westlichen-Karl-Friedlich-Straße liegt das Eiscafé Casal . Es hat traumhafte Eisbecher im Sortiment und täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Alle Eisdielen im Überblick