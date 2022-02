Offener Brief

Diskussion um Stempelkarten-Abschaffung: Kundeninitiative stellt Forderungen an den KVV

In der Debatte um die Abschaffung der Stempelkarten durch den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) meldet sich nun eine Kundeninitiative zu Wort. In einem offenen Brief teilt sie mit, was sie vom KVV erwartet.