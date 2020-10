Einbrecher dringen in Wohngemeinschaft in Karlsruhe ein

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag in eine Wohnung in Karlsruhe eingebrochen und haben Gegenstände im Wert von 1000 Euro gestohlen.

Am Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in Karlsruhe in eine Wohnung ein und entwendeten diverse Elektronikartikel und Bargeld.

Gegen 16.40 Uhr hebelten die Täter in der Ostendorfstraße eine verschlossene Zimmertür auf und gelangen so in die Wohnung. Dort nahmen sie zwei Flachbildschirme, einen Laptop, sowie einen Rucksack und einige hunderte Euro Bargeld an sich. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bittet deshalb um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 0721/666-3411.