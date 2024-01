Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt endet am Wochenende. Der planmäßige Verkehr läuft allerdings zunächst nur stufenweise wieder an.

Bahnkunden zwischen Karlsruhe und Frankfurt müssen nach Ende der Vollsperrung der sogenannten Riedbahn noch bis kommenden Mittwoch mit Einschränkungen im Angebot rechnen. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit.

Ursprünglich sollte ab Montag der Verkehr wieder planmäßig rollen. „Infolge des Eisregens und der großen Kälte konnten die für hohe Geschwindigkeiten erforderlichen Belastungs- und Testfahrten jedoch noch nicht abgeschlossen werden“, erklärte die Bahn nun.

Daher könne das „komplette Zugangebot“ erst ab Mittwoch, 24. Januar angeboten werden. Was das genau für den Fernverkehr bedeutet, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.

Bahn will „zeitnah“ über das Verkehrsangebot informieren

Über Details zum Verkehrsangebot ab Montagfrüh informiere die DB zeitnah, hieß es in der Pressemitteilung. Die Arbeiten an der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt werden am Wochenende wie geplant abgeschlossen.

In den vergangenen drei Wochen hat die Bahn auf der 70 Kilometer langen Strecke die Generalsanierung vorbereitet, die ab Sommer startet. Ab 15. Juli wird der Abschnitt dann erneut gesperrt, mit den gleichen Folgen wie während der jetzigen Sperrung. Diese traf auch die Reisenden aus dem Badischen.

Reisende müssen sich dann ab Sommer wieder auf teils deutlich längere Fahrtzeiten einstellen. Auch der Frankfurter Flughafen wird dann erneut nicht direkt mit dem Zug erreichbar sein.