So manche Verbindung zwischen Ettlinger Vereinen und Vereinen aus den Partnerstädten befindet sich in einem Dornröschenschlaf. „Im Vergleich zu den 1990er Jahren, als es viele Veranstaltungen gab, ist im Laufe der Jahre viel davon eingeschlafen“, bilanzierte Ilka Schmitt, Beauftragte für Städtepartnerschaften, bei der jüngsten Sitzung der ARGE Ettlinger Sportvereine.

Wenn die 70 Jahre dauernde Partnerschaft zwischen Epernay und Ettlingen bei einem Jubelwochenende vom 23. bis zum 25. Juni in Ettlingen gefeiert wird, dann können und sollen sich die örtlichen Vereine daran beteiligen.

Mittlerweile gibt es laut dem ARGE-Vorsitzenden Reinhard Schrieber bereits erste Projekte, die konkrete Formen angenommen haben. Einbringen wollen sich zum Beispiel der Alpenverein (Sektion Ettlingen) mit einer gemeinsamen Wandertour, die Handballer der HSG Ettlingen mit einem Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl aus Epernay oder der Ski-Club Ettlingen mit einem Tennis-Freundschaftsspiel. Ebenso soll es ein Boule-Turnier geben. Weitere Ideen und Anregungen erhofft sich Schrieber von den Vereinen.

Übrigens: Nicht alles, was in dieser Hinsicht die Vereine an Vorhaben einbringen würden, müsse am Festwochenende abgewickelt werden. Im Grunde gehe es darum, überhaupt wieder Partnerschaften auf Vereinsebene zum Leben zu erwecken.

Ettlinger Kegler, Schachspieler und Tischtennisspieler pflegten gute Kontakte nach Epernay

So pflegten in der „guten alten Partnerschaftszeit“ zum Beispiel die Ettlinger Kegler, der Schachclub oder die Tischtennisspieler enge Kontakte zu Partnerstädten. Was das angeht, ist der Ettlinger Lauftreff nach wie vor recht aktiv. „Es wird wieder einen Staffellauf geben, mit dem Ziel, die Einladung fürs Festwochenende direkt in Epernay zu überbringen. Mit von der Partie werden auch die Triathleten der SSV Ettlingen sein“, berichtete Schrieber.

Wie und ob andere Ideen, um die Partnerschaften wieder aufleben zu lassen, umgesetzt werden könnten, ist noch offen. Angeregt wurden aus der Mitte der ARGE beispielsweise „Sportfestspiele à la Spiel ohne Grenzen“ im Baggerloch, eine Sternfahrt nach Ettlingen mit Radgruppen aus allen Partnerstädten, Fußballfreundschaftsspiele oder gemeinsame Wanderungen.

Am Ende, auch darüber herrschte Einigkeit, seien Personen und eben persönliche Kontakte ausschlaggebend für das Gelingen von Partnerschaften auf Vereinsebene. Wichtig wäre es obendrein, bei entsprechenden (Austausch-)Projekten Schwerpunkte auf die junge Generation zu setzen.