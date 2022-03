Porsche-Erlebniszentrum

Abrissarbeiten für das künftige Porsche-Millionenbauprojekt in Ettlingen haben begonnen

Massige Maschinen mit enormen Reißkräften nagen an Gammelimmobilien in Ettlingen. Wo jahrelang nur Gesträuch wucherte und Gebäude zerfielen, entsteht ein Porsche-Erlebniszentrum. Die brachialen Arbeiten ziehen viele Schaulustige an.