Alle 29 Kandidaten der Bürgermeisterwahl Bad Herrenalb im Überblick

29 Kandidaten sind für die Herrenalber Bürgermeisterwahl am Sonntag, 20. Oktober, in der Kurstadt Bad Herrenalb zugelassen. Aufgrund der langen Bewerberliste ist der amtliche Stimmzettel Guinnessbuch-Rekord verdächtig.

Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der Touristikgemeinschaft Karlsruhe, nimmt Platz eins und Kämmerin Sabine Zenker Platz zwei ein. Beide Bewerbungen waren gleichzeitig eingegangenen, so dass das Los über die Reihenfolge entschied.

Bürgermeister Norbert Mai, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, hatte am Montagabend bei der Wahlausschusssitzung im Rathaus, als es um die Sichtung der eingegangenen Wahlunterlagen ging, jede Menge Arbeit.

Viel Arbeit für Norbert Mai

Galt es doch, assistiert von Hauptamtsleiter Ralph Götzmann und den Gemeinderäten Klaus Lienen, Manfred Senk und Rüdiger König Glücksfee zu spielen. Mit dem Los musste in nicht wenigen Fällen entschieden werden, auf welchem Platz die einzelnen Bewerber stehen.

Kandidaten von Schauspielerin bis Privatier

So sieht die Kandidatenliste aus. Dabei sind alle Berufsgruppen vertreten sowie Bewerber aus ganz Deutschland:

Klaus Hoffmann (Geschäftsführer der Touristikgemeinschaft Karlsruhe) Sabine Zenker (Kämmerin, Bad Herrenalb) Egon Nagel (Berufsfeuerwehrbeamter, Bad Herrenalb) Jörg Lesser (Privatier, Karlsruhe) Michael Pfeiffer (Elektroniker, Bad Herrenalb) Marc-Yaron Popper (Rechtsanwalt, Karlsruhe) Tobias Robbyn Becker (Erzieher, Karlsruhe) Samuel Johannes Speitelsbach (keine Berufsangabe, Ravenstein) Sabine Kader (Gastronomieangestellte, Köln) Florian Lucas Adragna (keine Berufsangabe, Berlin) Falko Görres (Projektmanager, Frankfurt) Sascha Schlüter (Autor, Berlin) Lutz Kiehne (Sozialarbeiter, Hannover) Fabian Grün (Student, Offenbach) Tony Krahl (Softwareberater, Wittingen) Daniel Pfeiffer (Notfallsanitäter, Offenbach) Max Thomas Braun (Geistiger Heiler, Karlsruhe) Nico De Zorzi (keine Berufsangabe, Kandel) Birgit Dickas (Verwaltungsfachwirtin, Köln) Torge Heinisch (keine Berufsangabe, Wilhelmshaven) Andreas Zimmermann (Projektingenieur, Karlsruhe) Melody Bayer (Schauspielerin, Regensburg) Christian Peter Scheef (KfZ-Techniker, Mühlheim) Ute Riebold (Sozialarbeiterin, Fulda) Nils Benjamin Elgin Waschner (keine Berufsangabe, Berlin) Tobias Veith (keine Berufsangabe, Wilhelmshaven) Rebecca Ansin (keine Berufsangabe, Karlsruhe) Frederik Heil (keine Berufsangabe, Heidelberg) Florian Gerd Wrobel (keine Berufsangabe, Kiel)

Kandidatenvorstellung als Paralleltermin?

Ob die vier Vorstellungsveranstaltungen in Bad Herrenalb und den Stadtteilen Bernbach, Neusatz und Rotensol aufgrund der hohen Zahl an Kandidaten so ablaufen werden, wie es der Gemeinderat am 4. September beschlossen hat, entscheidet das Gremium auf seiner Sitzung an diesem Mittwoch.

Klaus Lienen (CDU) wollte auf der Wahlausschusssitzung wissen, wie Bürgermeister Norbert Mai sich den Ablauf der Kandidatenvorstellungen vorstelle. Ganz sicher sei es für den Bürger unzumutbar, noch nach Mitternacht Vorstellungsreden anzuhören.

Die Stadt habe die Bewerber angeschrieben mit der Bitte mitzuteilen, ob sie persönlich kämen. Ansonsten sei der Gemeinderat frei, den Ablauf zu regeln. Theoretisch denkbar sei die einzelnen Vorstellungstermine jeweils an zwei Tagen zu absolvieren.