Aufgrund der Corona-Pandemie fielen Ausbildungsbörsen zum Kennenlernen möglicher Bewerber weg – ein Problem? Wie zufrieden sind Arbeitgeber in Ettlingen und Umgebung mit der Zahl und der Qualität der Bewerbungen?

Am 1. September starten viele junge Menschen in Ausbildungen bei Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung. Wie einfach war es für Firmen und Rathäuser im zweiten Corona-Jahr, geeignete Azubis zu finden? Die BNN haben sich umgehört.

Über deutlich mehr Bewerber als in den Vorjahren konnten sich die Stadtwerke Ettlingen 2021 freuen. Für die Ausbildung zum Energie- und Gebäudetechniker gingen 40 Bewerbungen ein, „normalerweise sind es nur zehn bis 15“, sagt Andreas Walz, Leiter Personalwesen und Zentrale Verwaltung.

Für die Lehre zum Fachangestellten für Bäderbetriebe gab es 2020 Jahr nur einen Bewerber, der am Ende nicht eingestellt wurde. 2021 kamen auf eine Stelle 14 Bewerbungen.