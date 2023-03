B3-Baustelle bei Ettlingen – A5-Abfahrt aus Richtung Frankfurt soll ab 1. April wieder öffnen

Die Straßenarbeiten an der B3 bei Ettlingen schreiten voran. Während die A5 Abfahrt aus Richtung Frankfurt am nächsten Wochenende wieder öffnen soll, wird aus Richtung Rastatt die Abfahrt der B3 in Richtung Karlsruhe-Süd der A5 gesperrt.

Seit Ende Februar 2023 wird die B3 im Bereich der Bundesautobahn A5 an der Autobahnanschlussstelle (AS) Karlsruhe-Süd und dem Überführungsbauwerk der B3 (Karlsruhe-Rastatt) auf knapp 650 Metern saniert. Nach aktuellem Stand können die Arbeiten in Bauphase eins wie geplant bis Donnerstag, 30. März, abgeschlossen werden, teilt das Regierungspräsidium (RP) mit.

Ab 29. März beginne bereits der Umbau der Verkehrssicherung für Bauphase zwei, bevor die Straßenbauarbeiten auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Ettlingen (Süden) am Montag, 3. April, beginnen. Die Arbeiten in Bauphase zwei sollen bis Anfang Mai beendet sein.

Diese erfolgen nach dem gleichen Ablauf wie in der Bauphase eins: Zunächst wird laut RP der vorhandene Straßenkörper abgetragen und der Unterbau hergestellt. Anschließend wird der neue Straßenkörper mit Gesamtstärke von 50 Zentimetern in mehreren Schichten wieder aufgebaut. Die Umrüstung der vorhandenen Lichtsignalanlage im Bereich der zweiten Bauphase durch die Autobahn GmbH werde ebenfalls fortgesetzt.

Eine A5-Abfahrt soll wieder öffnen

Das Baufeld grenzt direkt an die Zufahrten der AS Karlsruhe-Süd der A5, dadurch werden voraussichtlich ab Freitag, 31. März, sämtliche Zufahrten für die Dauer des Bauabschnitts bis Anfang Mai gesperrt.

Während die A5-Abfahrt aus Richtung Basel ebenfalls gesperrt bleibt, sei die Abfahrt aus Richtung Frankfurt nach aktuellem Stand ab Samstag, 1. April, wieder möglich. Die Umleitung für die gesperrten Zu- und Abfahrten der Autobahn erfolgt über die nächstgelegene Anschlussstelle Ettlingen.

Außerdem wird voraussichtlich ab Mittwoch, 29. März, im Laufe des Tages für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Rastatt die Abfahrt der B3 in Richtung Ettlingen beziehungsweise AS Karlsruhe-Süd der A5 gesperrt, heißt es weiter. Die Umleitung erfolgt über die L605 in Richtung Karlsruhe bis Bulach.

Über die dortige A5-Anschlussstelle werden Verkehrsteilnehmer wieder auf die L605 Richtung Ettlingen geführt. Die vorhandene Umleitung für den Fuß- und Radverkehr an der Seehofkreuzung und die Sperrung des P+M Parkplatzes bleiben laut RP während der zweiten Bauphase aktiv.