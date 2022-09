Ein Investor will die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb kaufen und dort einen Aquapark bauen. Ein seriöses Angebot oder eine Seifenblase?

Paukenschlag oder neue Seifenblase? Die Faktenlage ist noch sehr dünn, was einen möglichen Verkauf der Siebentäler Therme in Bad Herrenalb angeht. „Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und will deshalb schon zu diesem Zeitpunkt die Öffentlichkeit informieren“, so der Herrenalber Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) bei der Pressekonferenz am Dienstagmorgen im Rathaus.

„Vor einigen Wochen bat Hüseyin Aydogan, Eigentümer des Nashira-Hotels am Kurpark, um ein Gespräch zu seinem Hotel, dabei zeigte er Interesse, eventuell die Siebentäler Therme zu erwerben“, sagte Hoffmann.

Kaufangebot für Siebentäler Therme ging per E-Mail ein

Vergangene Woche sei nun per E-Mail ein Kaufangebot eingegangen. „Wir haben geprüft, ob der Absender auch derjenige war, mit dem wir gesprochen hatten, dem war so“, erklärte Hoffmann. Das Angebot beinhaltet die Übernahme der Therme zu einem symbolischen Preis, verbunden mit der Verpflichtung zum Weiterbetrieb für zehn Jahre, und zusätzlich der Kauf von 10.000 Quadratmetern Areal der Schweizerwiese.

„Es wurde kein Preis genannt, das macht auch höchstens dann Sinn, wenn wir entscheiden sollten, in das Projekt einzusteigen“, so Hoffmann. Der Investor war bei der Pressekonferenz nicht zugegen, er soll derzeit in der Türkei sein. Nach Informationen unserer Redaktion soll die Therme für den symbolischen Preis von einem Euro verkauft werden, eine Million Euro sollen für das Gelände auf der Schweizerwiese im Gespräch sein.

Aquapark mit Wellenbad in Bad Herrenalb geplant

Aydogan würde auf dem Areal gerne einen Aquapark mit Wellenbad, verschiedenen Schwimmbecken, Schwimmparcours und großem Kinderbereich mit Rutschen anlegen, nicht zuletzt, um mit diesem Angebot auch das von ihm in Bad Herrenalb betriebene Hotel attraktiver zu machen. Zum Aquapark liegt bislang nur eine Grobskizze vor.

„Das plötzliche Kaufangebot trifft uns in einer Zeit, in der der Gemeinderat eigentlich andere Entscheidungen getroffen hat“, sagt Hoffmann. So entschied das Gremium im April, wenngleich mit knapper Mehrheit, in die Sanierung einzusteigen. „Für den ersten Bauabschnitt wurde uns vom Land eine Förderung von 2,5 Millionen Euro bewilligt“, so Hoffmann.

Bad Herrenalb erwartet Geld von Baden-Württemberg für Sanierung

Derzeit läuft die europaweite Ausschreibung. Plan war, bis Ende September das Ergebnis zu haben. „Gleichzeitig müssen wir bis zum 30. September den Förderantrag für den zweiten Bauabschnitt beim Regierungspräsidium eingereicht haben“, so Hoffmann.

Klar sei aber jetzt schon, dass der seinerzeit angepeilte Kostendeckel von 13,4 Millionen Euro aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen mit Preissteigerungen an allen Fronten, deren Ende nicht absehbar seien, nicht gehalten werden könne. Zudem diskutiere eine Bürgergruppe im Rahmen der Beteiligung an der Stadtentwicklung zum Thema Therme.

„Just in diese Gemengelage ist nun unerwartet ein Kaufangebot gestoßen“, so Hoffmann. Da ein Wunsch aus der Bürgerversammlung vom Oktober vergangenen Jahres die Entwicklung der Schweizerwiese zu einem Erlebnisraum gewesen sei, wolle man das Angebot nun mit der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat diskutieren.

Noch viele offene Fragen

Es gebe aber noch viele offene Fragen: „Wie ist das Angebot einzuordnen, wollen wir uns überhaupt weiter damit beschäftigen und wie wirkt es sich mittelfristig auf unseren kommunalen Haushalt aus?“

Klar sei aber, dass die Verwaltung auf jeden Fall den nächsten Förderantrag vorbereite, damit man ihn fristgerecht einreichen kann. Sollte es je zum Verkauf kommen, sei die Landesförderung obsolet, da sie nur kommunalen Unternehmen gewährt wird. Zur Frage, ob der potenzielle Käufer die Therme sanieren wolle, habe er keine Aussage, so Hoffmann.

Wir wollen mit den Bürgern in einer Versammlung sprechen. Klaus Hoffmann, Bürgermeister

„Bevor wir in weitere Gespräche oder in Planungen einsteigen, wollen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in einer Versammlung am kommenden Montag sprechen“, so Hoffmann. Er werde alles versuchen, dass der Investor Hüseyin Aydogan dazu selbst anwesend sei und Rede und Antwort stehen könne.

Eine weitere Gelegenheit zum Ausloten der Möglichkeiten und Risiken gebe es am 19. und 22. September bei den Treffen zur Stadtentwicklung.

„Die Entscheidung muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28. September treffen, ob wir das Angebot weiter verfolgen sollen oder auf der von uns angedachten Schiene weiter fahren“, so Klaus Hoffmann.