Kostenloser Urlaub für Kölner? Bad Herrenalber Gemeinderat schlägt sich mit kurioser Erbschaft herum

Im vergangenen Jahr vererbte eine ehemalige Bürgerin ihr Vermögen an die Stadt Bad Herrenalb. In ihrem Testament verfügte die Erblasserin aus dem Vermögen (Immobilien/Bargeld) eine Stiftung zu gründen, deren Zweck es sein soll, alljährlich bedürftigen Bürgern und Bürgerinnen aus Köln einen Erholungsurlaub in Bad Herrenalb zu ermöglichen.

Die Verwaltung des Vermögens soll laut Testament auf ein dreiköpfiges Gremium aus dem jeweiligen Bürgermeister der Stadt Bad Herrenalb, einem Vertreter der Kreissparkasse Pforzheim-Calw sowie einem Vertreter des Sozialamtes in Köln übertragen werden.