Bewegung im Projekt

Mönchs Posthotel in Bad Herrenalb nimmt Formen an: Gemeinderat stimmt für Bebauungsplan

Im Mönchs Posthotel in Bad Herrenalb tut sich seit 20 Jahren nichts. Doch jetzt scheint im Gemeinderat Schwung in das Projekt zu kommen. Denn: Ein Investor will das Areal erwerben und Wohnungen und Arztpraxen entstehen lassen.