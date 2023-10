Baustelle auf der A5 bei Ettlingen bleibt noch bis Ende November

Wir drehen das Prinzip heute mal um – zuerst die gute Nachricht: Die Baustelle auf der A5 an der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr liegt im Zeitplan. Es gebe keine Verzögerungen im Bauablauf, bilanziert man bei der bundeseigenen Autobahn GmbH.

Aber jetzt folgt unausweichlich die schlechte Nachricht: Pendler und Reisende müssen sich noch bis Ende November – und nicht wie ursprünglich mitgeteilt bis Mitte November – auf Behinderungen einstellen.

Kommunikationspanne bei der Autobahn GmbH

Das liegt an einer Art Kommunikationspanne bei der Autobahn GmbH. Denn schon vor Beginn der Arbeiten an der A5 selbst und an der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr sei klar gewesen, dass die Bautätigkeiten bis Mitte/Ende November dauern würden, bekräftigt eine Sprecherin.

Das sei dann eben etwas Interpretationssache des jeweiligen Kollegen bei der Autobahn GmbH gewesen, ob daraus dann Mitte oder Ende November als Abschlusstermin für die Bauarbeiten gemacht wurde.

Der angekündigte Termin bis Ende November wird nach derzeitigem Stand eingehalten. Schriftliche Antwort der Autobahn GmbH

im Hinblick auf den Fertigstellungstermin der Bauarbeiten

Auf neuerliche Nachfrage unserer Redaktion wollte die Sprecherin deshalb lediglich bekräftigen: „Wir werden im November fertig.“ Schriftlich heißt es von der Autobahn GmbH dazu: „Der angekündigte Termin bis Ende November wird nach derzeitigem Stand eingehalten.“

Heißt im Klartext: Von Norden kommend wird die Autobahnausfahrt Ettlingen/Rüppurr wohl noch mehr als einen Monat lang gesperrt bleiben. Gleiches gilt für die Auffahrt Richtung Süden. Und: Noch mehr als einen Monat lang wird die Fahrbahn auf der A5 in beide Richtung auf zwei Fahrspuren verschlankt bleiben.

Noch mehr als einen Monat lang droht rund um Ettlingen auf der A5 jeden Tag Stau. Auch wenn der zuletzt meist deutlich kürzer war als in den Hochsommermonaten. Damals waren Staulängen von fünf Kilometern und mehr an der Tagesordnung.

Fahrbahndecke bei Baden-Baden wird 2024 erneuert

Immerhin hat die Autobahn GmbH eine zweite gute Nachricht im Gepäck. Weitere Arbeiten rund um das Staunadelöhr Ettlingen/Karlsruhe soll es erst einmal nicht geben. Allerdings geht es ein kleines Stück südlicher 2024 schon wieder los mit Bautätigkeiten an der A5.

Konkret werden rund um die Anschlussstelle Baden-Baden in Fahrtrichtung Norden auf einer Länge von fünf Kilometern der linke und der mittlere Fahrstreifen erneuert.

Der Pressesprecher des dort zuständigen privaten Autobahnbetreibers Via Solutions, Steffen Schütz, verspricht aber: „Es wird dabei nur geringfügige Auswirkungen und Einschränkungen für Pendler und Reisende geben. Alle drei Fahrspuren bleiben in beide Richtungen erhalten.“ Sie würden lediglich verschwenkt.

Baustelle bei Ettlingen: Kostenrahmen wird wohl eingehalten

In Bezug auf die aktuelle Baustelle bei Ettlingen freut man sich beim Bund indes, dass der veranschlagte Kostenrahmen von knapp 20 Millionen Euro aller Voraussicht nach (Zitat: „Stand heute“) eingehalten wird.

Im Einzelnen beinhaltet die Baumaßnahme auf der A5 diverse Posten: Zu nennen wäre dabei neben der Fahrbahndeckenerneuerung auf rund 3,3 Kilometern Länge auch eine Teilerneuerung der Fahrbahn der Rampe Stuttgart-Basel am Autobahndreieck Karlsruhe auf rund 100 Metern Länge.

Darüber hinaus wurde laut der Autobahn GmbH die Entwässerungssituation in diesem Streckenabschnitt verbessert. Aktuell laufen noch die Arbeiten rund um die Anschlussstelle.

Es wurden und werden die Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen sowie die westliche Abfahrtsrampe erneuert. Zusätzlich standen Sanierungsmaßnahmen an den im Streckenabschnitt befindlichen Über- und Unterführungsbauwerken auf dem Plan. Aber auch all diese Arbeiten seien weitestgehend abgeschlossen, so die Sprecherin der Autobahn GmbH.