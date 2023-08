Bisher war es für alle, die von der A8 aus Richtung Stuttgart kamen noch möglich, die Ausfahrt Ettlingen/Rüppurr auf der A5 zu nutzen. Damit ist ab Freitag Schluss. Die Anschlussstelle wird in Fahrtrichtung Basel komplett gesperrt.

Ab kommenden Freitag, 4. August, ist es nicht mehr möglich, auf der A5 in Fahrtrichtung Süden die Ausfahrt Ettlingen/Rüppurr zu nutzen, wenn man von der A8 aus Richtung Stuttgart kommt. Das teilt die bundeseigene Autobahn GmbH, die aktuell die A5 zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Ausfahrt Ettlingen/Rüppurr saniert, mit. Die gesamten Baumaßnahmen sollen bis Mitte November abgeschlossen sein.

Bisher war nur Auffahrt auf die A5 komplett gesperrt

Bisher war an der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr in Fahrtrichtung Süden die Auffahrt Richtung Basel komplett gesperrt gewesen, das Abfahren von der Autobahn war aber für alle, die von der A8 kamen, noch möglich. Wer auf der A5 aus Richtung Frankfurt kam, konnte schon bisher nicht mehr abfahren.

Da die Auffahrt auch weiterhin gesperrt bleiben muss, ist die Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr in Fahrtrichtung Basel ab Freitag also komplett dicht. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

An der Baustellenführung auf der Autobahn selbst ändert sich nichts. Es stehen weiterhin in jede Richtung nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung – die täglichen Staus bleiben also noch bis Mitte November ein regelmäßiger Begleiter für Pendler und Reisende.

Baumaßnahmen kosten insgesamt 20 Millionen Euro

Im Einzelnen beinhaltet die Baumaßnahme bis Mitte November auf der A5 mehrere Einzelposten, die den Bund knapp 20 Millionen Euro kosten. Zu nennen wäre dabei neben der Fahrbahndeckenerneuerung auf rund 3,3 Kilometern Länge auch eine Teilerneuerung der Fahrbahn der Rampe Stuttgart-Basel am Autobahndreieck Karlsruhe auf rund 100 Metern Länge.

Darüber hinaus werden laut Autobahn GmbH die Entwässerungssituation in diesem Streckenabschnitt verbessert und im Rahmen der Baumaßnahme die Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen sowie die westliche Abfahrtsrampe der Anschlussstelle Ettlingen erneuert. Zusätzlich würden Sanierungsmaßnahmen an den sich im Streckenabschnitt befindlichen Über- und Unterführungsbauwerken durchgeführt.