Zunächst mal sollte man das richtige Maß wahren und nicht zu viel sammeln. Ein kleines Körbchen reicht völlig aus. Schließlich will man nicht die Hälfte des Gesammelten am Ende unverwertet wegwerfen. Und dann gibt es die gefährlichen vier Doppelgänger des Bärlauchs, die teilweise sehr giftig sind. Nummer eins ist der Aronstab, der gerne in Bärlauchfeldern wächst, dann gibt es die Maiglöckchen, deren Blätter allerdings aus einem Stängel wachsen, die Herbstzeitlose mit dunklerem Grün und den Salomonsiegel. Bärlauch hat eindeutige Erkennungsmerkmale: Die lanzettlichen Bärlauchblätter wachsen einzeln aus der Zwiebel, sie sind sehr weich. Die Rückseite des Blattes ist nicht ganz so glänzend wie die Vorderseite. Ich kann nur empfehlen, den Bärlauch Blatt für Blatt zu ernten und genau hinzuschauen – denn der Geruch allein, der beim Sammeln irgendwann an den Händen klebt, kann trügen.