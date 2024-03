Bürgerstiftung initiiert Schwimmprojekt an den Grundschulen in Ettlingen

Was mehr Spaß macht? Im Klassenzimmer zu sitzen und sich in Mathe oder Deutsch zu üben? Oder hier, im Lehrschwimmbecken des Ettlinger Hallenbades „rumzuplanschen“? Die Antworten von Noel, von Samya und der anderen Schüler der Grundschule Oberweier fallen wie erwartet aus. „Natürlich macht’s hier im Schwimmbad mehr Spaß.“

Das mit dem Spaßfaktor mag eine Sache sein. Am Ende freilich geht es um die Unterrichtseinheit „Schwimmen“. Eben den Kindern, sodenn sie es nicht können, zu vermitteln, wie man sich sicher über Wasser hält. So selbstverständlich sind solche Unterrichtseinheiten übrigens nicht. Der Aufwand ist beträchtlich. Ganz zu schweigen von der Verantwortung der Lehrkräfte.

Allein als Lehrkraft den Schwimmunterricht zu begleiten, ist eine Riesen-Verantwortung. Corinna Kuhnert

Sportlehrerin

Dafür, dass der Schwimmunterricht, und dies in einer pädagogisch sinnvollen wie kontinuierlichen Form, für Ettlinger Grundschüler weiterhin gewährleistet ist, soll eine „Schwimmoffensive an den Grundschulen“ sorgen. Als Initiator des gleichnamigen Projektes tritt die Bürgerstiftung Ettlingen in Erscheinung – und hierbei insbesondere Vorstandstandmitglied Manfred Reuter, vormals Sportreferent am Regierungspräsidium Karlsruhe.

Anfängerschwimmen steht im Fokus des Projekts

Zusammen mit den Ettlinger Stadtwerken als Kooperationspartner finanziert die Bürgerstiftung für die nächsten zweieinhalb Jahre das Schwimmprojekt. Die jährlich anfallenden Kosten von rund 12.000 Euro teilen sich die beiden Partner.

Einig sich sind sich alle Beteiligten, dass es sich um gut angelegtes Geld handelt. Mit den Mitteln werden Fortbildungen für Schwimmassistenten finanziert. Danach unterstützen und begleiten die Assistenten den Schwimmunterricht. Im Fokus, so Reuter, stehe insbesondere das Anfängerschwimmen.

„Bislang haben wir Ehrenamtliche für die Begleitung beim Schwimmunterricht eingesetzt“, berichtet Susanne Wehrle, Rektorin der Thiebauthschule. Konnte einer dieser ehrenamtlichen Helfer – aus welchen Gründen auch immer – nicht, fiel der Schwimmunterricht oftmals aus.

Fünf Schwimmassistenten unterstützen den Unterricht an Ettlinger Schulen

Nun können die Schulen auf einen Pool von fünf ausgebildeten Schwimmassistenten zurückgreifen. „Allein als Lehrkraft den Schwimmunterricht zu begleiten, ist eine Riesen-Verantwortung. Umso wichtiger ist die Unterstützung durch Schwimmassistenten“, betont Corinna Kuhnert, Sportlehrerin an der Grundschule Oberweier.

Als „ergänzendes Bildungsangebot“ versteht Stiftungs-Vorsitzende Robert Determann das Engagement der Stiftung. Ohnehin gehöre das Thema Bildung mit zu den Projekten, die von der Stiftung nachhaltig unterstützt werden. Von einer „unkomplizierten und guten Zusammenarbeit“ in Sachen Schwimmoffensive sprach Steffen Neumeister, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Etwas Wasser in den Wein goss derweil Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler): Im Grunde werde hier eine Maßnahme gefördert, aus deren Pflicht – nämlich einen regelmäßigen Schwimmunterricht zu gewährleisten – sich das Land mehr und mehr herausnehme.