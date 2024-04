Ettlingen steht am Wochenende wieder ganz im Zeichen des Champagners. Wie man die edlen Tropfen probieren kann, wo es Tickets gibt und was drumherum geboten ist.

Noch prickelt es nicht in Ettlingen. Das wird sich aber spätestens am Freitag ändern: Dann sollen nämlich sieben Winzer aus der Region rund um die französische Partnerstadt Epernay ankommen – mit reichlich Champagner im Gepäck.

Das achte Champagnerfest steigt am Samstag und Sonntag in der Schlossgartenhalle. Was man zur Veranstaltung wissen muss.

Wann geht das Champagnerfest los?

Der Beginn für Ehrengäste ist um 11 Uhr. Dann wird Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) das Champagnerfest gemeinsam mit Rémi Grand, Stellvertreter der Epernayer Rathauschefin Christine Mazy, offiziell eröffnen. Besucher können dann ab 12 Uhr in die Schlossgartenhalle.

Könnte der Champagner in Ettlingern erneut ausgehen?

Wie kann man die Champagnersorten aus Epernay probieren?

Die Verkostungen finden am Samstag und Sonntag statt. Wer eine Eintrittskarte hat, erhält ein Glas und kann dann bei jedem Winzer mindestens zwei verschiedene Sorten Champagner verkosten. Daneben gibt es an beiden Tagen sogenannte Masterclasses, bei denen Champagnersommelier Nils Lackner Einführungen in die Welt der edlen Tropfen gibt.

Im Vorjahr war das Event insbesondere am Samstag überlaufen. Es gab lange Schlangen, teilweise ging der Champagner aus. Droht so etwas erneut?

Das Stadtmarketing will einen Ansturm wie 2023 mit einem neuen Veranstaltungskonzept verhindern. Es gibt festgelegte Zeitfenster, in denen sich Besucher durch das Angebot probieren können. Am Samstag von 12 bis 16 Uhr (letzter Einlass um 15 Uhr) und von 16 bis 20 Uhr (letzter Einlass um 18.30 Uhr), am Sonntag von 11 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 15.30 Uhr). Die Masterclasses beginnen am Samstag um 13 und 16.30 Uhr, am Sonntag ebenfalls um 13 Uhr.

Gibt es noch Karten?

„Der Samstag ist komplett ausverkauft“, sagt Eveline Walter von der städtischen Pressestelle. Gleiches gelte für alle drei Masterclasses. Für die Verkostung am Sonntag gibt es noch wenige Restkarten zum Preis von je 20 Euro unter bnn.link/76f

Ettlinger Gastronomen bieten Speisen rund um den Champagner

Wo gibt es außer der Schlossgartenhalle noch Champagner?

Auch bei örtlichen Gastronomen steht das Wochenende im Zeichen des Prickelgetränks. Spezielle Champagnermenüs bieten am Freitag jeweils um 19 Uhr das Pot au Feu, die Ratsstuben, der Erbprinz, Hartmaier’s sowie Schwitzers Pur in Waldbronn an, eine Reservierung ist erforderlich. Am Samstag und Sonntag gibt es dann Champagnerfrühstück im Café Böckeler und Lille Hus Café. Die Frühstücksmatinee des Kinos Kulisse am Sonntag ist ausverkauft, Karten gibt es aber noch für den anschließenden Film „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ um 11.30 Uhr.

Kann man nach dem Champagnerfest weiterfeiern?

In der Kulisse steigt am Samstag ab 20.30 Uhr eine Champagner-Party mit DJ Norman E. Karten gibt es bei der Stadtinformation sowie unter kulisse-ettlingen.de

Was ist sonst noch geboten?