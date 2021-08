Etwa 4,5 Millionen 12- bis 17-Jährige gibt es in Deutschland. In Baden-Württemberg waren am 3. August laut Robert-Koch-Institut in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen etwa 22 Prozent mindestens einmal geimpft, 14 Prozent hatten den vollständigen Impfschutz. Bundesweit waren am 3. August 21 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal geimpft, 10,5 Prozent hatten den vollständigen Impfschutz. Auf eigenen Wunsch können sich auch Kinder und Jugendliche schon bei Hausärzten impfen lassen.

Die Stiko empfiehlt die Impfung bisher aber nur Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Sie rät aber auch nicht explizit von Impfungen ab.