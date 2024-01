Das ist die Glatteisbilanz für Ettlingen, Rheinstetten und das Albtal

Am Mittwochmorgen verwandelt Eisregen Wege und Straßen zum Teil in spiegelglatte Eisflächen. Gegen Mittag ist der Spuk dann vorbei.

Die wenigen Fußgänger drücken sich am Mittwochmorgen um kurz nach 10 Uhr an den Hauswänden entlang. Auf dem Kopfsteinpflaster in der Ettlinger Fußgängerzone ist es spiegelglatt. Der einsetzende Regen hat die Steine zu einer tückischen Eisfläche werden lassen.

Doch während es beispielsweise auf der A5 zwischen Baden-Baden und Rastatt unzählige Male wegen Glatteisbildung kracht, bleibt es in Ettlingen, Rheinstetten und dem Albtal unfalltechnisch recht ruhig.

Der schwerste zu verzeichnende Vorfall, den das Polizeipräsidium Karlsruhe für diesen Bereich registriert, ist nicht viel mehr als ein Parkrempler.

Fußgängerin in Mörsch stürzt

Ein Autofahrer kommt demnach um kurz nach 9 Uhr am Morgen auf seiner stark vereisten Grundstücksausfahrt ins Rutschen und stößt gegen ein anderes geparktes Auto. „Der Sachschaden dabei war minimal“, sagt Polizeisprecher Dennis Krull.

Glück im Unglück hat auch eine Fußgängerin in Rheinstetten-Mörsch. Sie rutscht auf dem glatten Untergrund aus und stürzt, erleidet aber keine ernsthaften Verletzungen. Es bleibt der Polizei zufolge bei Prellungen.

Gegen 11 Uhr ist der Spuk vorbei

Darüber hinaus registrieren die Beamten keine Vorfälle, die mit den Witterungsbedingungen und dem Glatteis zusammenhängen. Und in der Mittagszeit ist der Spuk dann auch vorbei. Glatt ist es nur noch, wo Schneematsch liegt.

Krull bestätigt: Die Lage hat sich entspannt. Im gesamten Präsidiumsbereich – Stadt und Landkreis Karlsruhe – habe es nach 11 Uhr keine Einsätze wegen Glatteises mehr gegeben. Auch in Dobel gab es dem dort zuständigen Polizeipräsidium Pforzheim zufolge keine glatteisbedingten Einsätze.

Bauhof Ettlingen hat 50 Männer und Frauen im Einsatz

Um die Lage beispielsweise in Ettlingen so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten, waren bis zu 50 Mitarbeiter des Baubetriebshofs im Einsatz. Bereits um 4 Uhr morgens rückten laut Stadtpressestelle sieben Fahrzeuge zur Glatteisbekämpfung aus.

Zwei Stunden später waren dann Baubetriebshofleiter Norbert Ruml zufolge alle verfügbaren Mitarbeiter des Betriebshofes in Gruppen unterwegs, um auf den Überwegen, Brücken und Fußwegen zu räumen und zu streuen.