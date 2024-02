Sticht Ihnen beim Spaziergehen ein besonderes Naturschauspiel ins Auge? Sieht ein Baum in den Wäldern des Albtals besonders kurios aus, ist ein Sonnenuntergang am Rhein besonders rot? Lassen Sie uns und die BNN-Leser teilhaben und nehmen gleichzeitig an unserem Gewinnspiel teil.

„Alle Reden vom Wetter, wir setzen es ins Bild“. So oder so ähnlich könnte – in Anlehnung an einen Bahn-Slogan aus den 60ern – der Werbespruch der Ettlinger BNN-Redaktion für die neue Serie „Wetterbilder“ lauten. Doch, um was geht es konkret?

Ab sofort sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Die Lokalredaktion veröffentlicht beginnend mit dem März fortan zu jedem Monat eine Seite mit Wetterbildern, die meist kurz nach Ablauf des jeweiligen Monats in der Ettlinger Ausgabe im Lokalteil erscheint. Und dafür dürfen und können Sie die Bilder liefern.

Sticht Ihnen beim Spaziergehen ein besonderes Naturschauspiel ins Auge. Sieht ein Baum in den Wäldern des Albtals besonders kurios aus, ist ein Sonnenuntergang am Rhein besonders rot oder kommen die Krokusse im heimischen Garten besonders früh? Lassen Sie uns und die BNN-Leser teilhaben.

Die Regularien in Kurzfassung Einsenden: Bild unter dem Stichwort „Wetterfoto“ per E-Mail an redaktion.ettlingen@bnn.de schicken. Bitte schreiben Sie den Monat, in dem das Foto aufgenommen wurde, den Ort und eventuell eine kurze Geschichte zu dem Foto dazu. Unbedingt brauchen wir auch Ihren Namen und Ihre Adresse, sonst ist keine Teilnahme am Gewinnspiel möglich. Veröffentlicht wird mit jedem Foto nur der Name des Fotografen. Bitte beachten Sie: Abhängig vom Platz wird es uns nicht immer möglich sein, alle Wetterfotos abzudrucken. Darauf besteht kein Anspruch und es gibt keine Gewähr dafür. Bitte beachten Sie auch, dass Sie nur mit Wetterbildern aus dem Umland von Ettlingen, Rheinstetten, Malsch und dem Albtal an unserer Aktion teilnehmen können. Und bitte bearbeiten Sie die Bilder nicht mit digitalen Filtern. Die Fotos sollten im Regelfall Landschaften und Wetterphänomene zeigen. Sollte doch einmal eine Person explizit abgebildet sein oder in den Fokus gerückt werden, stellen Sie bitte sicher, dass diese Person mit einer Verwendung und Veröffentlichung des Fotos einverstanden ist und teilen Sie uns das in Ihrer E-Mail bitte mit. Sollte keine dementsprechende Mitteilung erfolgen, können wir das Foto leider nicht abdrucken.

Schicken Sie uns das Foto per E-Mail an redaktion.ettlingen@bnn.de unter dem Stichwort „Wetterfoto“. Wichtig ist, dass Sie Namen und Adresse in der E-Mail dazu schreiben, denn unter allen Einsendern verlosen wir am Ende des Jahres einen Restaurantgutschein im Wert von 75 Euro sowie mehrere Preise aus dem Fundus des BNN-Lesershops. Ihre Daten werden mit Ausnahme des Namens und des Orts, an dem Sie das Foto aufgenommen haben, natürlich nicht veröffentlicht und dienen nur der Teilnahme am Gewinnspiel.

Aber apropos Ort des Fotos. Erzählen Sie uns bitte, wo Sie das Foto aufgenommen haben und was Sie so faszinierend daran finden. Sprich, erzählen Sie uns die Geschichte Ihres Fotos. In einem redaktionellen Text werden wir dann so manche Geschichte aufgreifen und stets Resümees und Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einfließen lassen. Natürlich immer mit dem Blick auf regionale Wetterereignisse und Daten der DWD-Station in Rheinstetten.

Und damit Sie sehen, wie das aussehen könnte, haben wir auf dieser Seite schon einmal einige Fotos sowie Daten für den Monat Januar für Sie zusammengetragen.

Wie also war der Januar wettertechnisch in und um Ettlingen?

Carola Grundmann, vom Deutscher Wetterdiensts (DWD) klärt auf. In Deutschland herrschte im Januar 2024 der Expertin zufolge ein Gebietsmittel der Lufttemperatur von 1,5 Grad Celsius. Damit war der Januar um etwa 0,6 Grad zu warm im Vergleich zur Klimanormalperiode 1991 bis 2020.

In Rheinstetten, an der Wetterstation des DWD, lag die Monatsmitteltemperatur bei 2,7 Grad Celsius, was hier aber nur einer Abweichung von 0,2 Grad entspricht, womit der Januar temepraturentechnisch im Raum Albtal, Ettlingen, Rheinstetten als durchschnittlich gelten kann – was, das bemerken wir aktuell alle, nicht für den Februar gelten kann. Für den Februar liegen die Werte fast überall um mehr als zwei Grad zu hoch im langjährigen Durchschnitt.

Die Wetterstation des DWD in Rheinstetten Alle Wetterstationen müssen den Vorgaben und Kriterien der World Meteorological Organization, zu deutsch der Weltorganisation für Meteorologie – kurz WMO – entsprechen. Sie sollen repräsentativ für die jeweilige Region sein. Was das heißt, erklärt Carola Grundmann vom DWD in Freiburg auf Anfrage der BNN: „Die Stationen sollten sich außerhalb von Stadtbebauung (abgesehen von speziellen Stadtklimastationen) befinden, ohne Störfaktoren durch Gebäude, Bäume und so weiter. Diese müssen mindestens doppelt so weit von den Sensoren entfernt sein, wie sie hoch sind. Der Untergrund soll mit kurz geschnittenem Rasen bedeckt sein.“ Auch die Aufstellhöhe der Sensoren ist vorgegeben: Die Messung von Lufttemperatur und Luftfeuchte erfolgt Grundmann zufolge international einheitlich in einer Höhe von zwei Metern über dem Erdboden. Die Höhe der Auffangfläche des Niederschlagsensors beträgt einen Meter über dem Erdboden. „Ausnahmen bilden hier die Bergstationen, wo aufgrund des Schnees eine Höhe von zwei Metern vorgegeben ist. Für ungestörte Windmessungen müssen die Sensoren auf einem Mast von zehn Metern Höhe montiert sein“, so Grundmann.

Aber zurück zum Januar an der Station Rheinstetten: „Die tiefste Temperatur des Monats von minus 12,3 Grad Celsius wurde am 20. Januar gemessen. Kurz danach, am 24. Januar, kletterte das Thermometer auf 14,2 Grad Celsius.

Der erste Monat des Jahres kam in Rheinstetten zu nass daher. Die Monatssumme des Niederschlages betrug 86 Millimeter (l/m²). Damit wurde das vieljährige Mittel um 43 Prozent überschritten“, analysiert Grundmann. Und weiter resümiert die Expertin: „Die Sonne übererfüllte ihren Plan mit 143 Prozent und schien 77 Stunden lang vom Himmel.“