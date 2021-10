Diebe sprengen Geldautomat in Ettlinger Volksbank-Filiale

In der Ettlinger Volksbankfiliale wurde ein Geldautomat gesprengt. Es ist nicht in der erste Fall dieser Art: in jüngster Zeit beschäftigen Sprengungen von Geldautomaten öfters die Polizei in der Region.

In der Nacht auf Montag haben Diebe einen Geldautomaten in der Volksbankfiliale in Ettlingen gesprengt und massiven Schaden angerichtet.

Zwischen 1.30 und 2 Uhr hörten Anwohner in Ettlingen-West einen lauten Knall. Wie die Feuerwehr berichtet, klaffte an der Fassade des Gebäudes in der Mörscher Straße ein großes Loch, als der Löschzug der Feuerwehrabteilung Ettlingen-Stadt kurze Zeit später mit sechs Fahrzeugen vor Ort eintraf. Es rauchte lediglich noch, zu löschen war nicht mehr viel, von den Tätern war nach Angaben der Feuerwehr nichts mehr zu sehen.

Von der Feuerwehr wurde die Arbeit der Polizei abgesichert und die Einsatzstelle für die Ermittler ausgeleuchtet. Der angerichtete Schaden dürfte immens sein. In welcher Höhe er liegt und was die brachial vorgehenden Kriminellen erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Geldautomaten-Sprengungen beschäftigten in jüngster Zeit aber bereits öfter die Polizei. Zuletzt etwa in Rheinau im Ortenaukreis, wo am 12. Oktober ein Geldautomat an einem Sparkassen-Pavillon gesprengt wurde und das gesamte Bargeld erbeutet wurde. In der Regel sind die Täter kurz nach dem Knall schon verschwunden. In der Regel füllen die Täter die Automaten mit Gas, zünden dieses und die Explosion reißt alle in Stücke.