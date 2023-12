Fußgänger bei Verkehrsunfall in Dobel tödlich verletzt

Tragischer Unfall kurz vor Weihnachten: Vermutlich aufgrund von schlechter Sicht und dunkler Kleidung wird ein Fußgänger in Dobel von einem Auto gestreift. Der 80-Jährige wird schwer verletzt und stirbt später im Krankenhaus.

Ein 80-jähriger Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 340, der neuen Herrenalber Straße, auf der Gemarkung von Dobel, am Freitag gegen 12 Uhr derart schwere Verletzungen erlitten, dass er noch am Abend des Unfalls im Krankenhaus starb.

Der Mann hatte laut ersten Informationen der Polizei versucht, mit einer weiteren Person zusammen die Straße zu überqueren. Dabei wurde er von einem Auto gestreift und kam vermutlich unglücklich zu Fall, so die Beamten. Der genaue Unfallhergang ist aber noch Gegenstand von Untersuchungen durch einen Gutachter. Er wurde von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen.

Regnerisches Wetter, schlechte Sicht und dunkle Kleidung

Fest steht bis jetzt: Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr nach aktuellem Stand der Ermittlungen die Landesstraße 340 von Dobel kommend in Richtung Bad Herrenalb. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes wollte der 80-jährige Mann mit seinem Begleiter die Fahrbahn queren. Ein Zebrastreifen gibt es an dieser Stelle nicht.

Offenbar aufgrund der schlechten, regnerischen Witterung und dunkler Kleidung der Fußgänger erkannte die Mercedes-Fahrerin die beiden Personen auf der Fahrbahn zu spät, versuchte noch auszuweichen, streifte den 80-Jährigen jedoch mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeugs und verletzte ihn dabei schwer.

Begleiter bleibt körperlich unverletzt

Der Mann wurde aufgrund der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er im Laufe des Abends verstarb. Am Fahrzeug entstand laut Polizei lediglich ein kleiner Schaden am Außenspiegel. Der Begleiter des 80-Jährigen blieb laut Polizei körperlich unverletzt.