Ortsgruppe mit Hauptsitz in Dobel

Sanitäter berichtet von Arbeit bei Tierrettungsdienst: Krokodile in der Badewanne und Pferde unterm Auto

Es ist der Albtraum jedes Tierhalters: Der Hund oder die Katze bricht mitten in der Nacht plötzlich zusammen und der tierärztliche Notfalldienst ist nicht erreichbar. In diesem Fall kann man den Tierrettungsdienst anrufen. Und auch in ganz besonderen Fällen.