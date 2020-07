Am Mittwoch verschwunden

Ertrunkener Student im Epplesee wohl schon länger tot

Der 25-Jährige, der am Sonntag tot in Richtung Ufer des Epple-Badesees in Rheinstetten trieb, starb laut Polizei wohl schon am Mittwoch. Der Karlsruher Austauschstudent aus Bangladesch sei mit Kommilitonen am See gewesen.