Ettlingen: 73-jähriger Fußgänger frontal von Auto erfasst

Eine 85-jährige Autofahrerin ist am Mittwochvormittag in Ettlingen mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Am Mittwoch

Ein 73-jähriger Fußgänger hat bei einem Zusammenstoß am Mittwochvormittag in Ettlingen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann an einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst.

Der 73-Jährige überquerte gegen 10.35 Uhr die Rheinstraße im Bereich der Einmündung Daimlerstraße an einem Zebrastreifen. Eine in Richtung Innenstadt fahrende 85-jährige übersah den Fußgänger und kollidierte frontal mit ihm. Rettungskräfte brachten den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus.