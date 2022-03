Plötzlich ist der Briefmarkenautomat weg. Dessen Abbau an der Hauptfiliale sorgt in Ettlingen für Ärger. Die ohnehin schon für schlechte Stimmung sorgenden langen Warteschlangen werden so nicht kürzer. Die Spurensuche führt zur Postbank.

Die Post hat gerade auch in der Pandemie bestens verdient, doch am altmodisch als Ettlinger Hauptpostamt bekannten Standort zentral in der Friedrichstraße wird nun sogar der Briefmarkenautomat weg gespart?

Vor rund zwei Wochen war der Automat plötzlich einfach weg, ohne jegliche schriftliche Information vor Ort. Der Verdruss bei Kunden ist groß, ist die Filiale am Eingang zur Fußgängerzone – mit ihrer zuletzt verkürzten Öffnungszeit – doch ohnehin schon für lange Warteschlangen bekannt.

Kunden sind unglücklich

Postkunden wundern sich. „Jetzt wurde auch noch der Briefmarkenautomat vor der Post einfach entfernt, wenn man Briefmarken will, muss man sich in die immerwährende Schlange stellen“, schreibt etwa Matthias Dietrich in einer Online-Bewertung der Filiale auf Google. Man müsse sich nicht wundern, dass das Briefgeschäft immer mehr abnehme.

Die Postmitarbeiter sind ohnehin schon seit längerem angesichts der Kundenzahl zeitlich im Spagat. Die Nachfrage nach Postdienstleistungen ist den ständigen Schlangen nach offensichtlich. Der Service vor Ort wird von zahlreichen Kunden als unzureichend bewertet.

Google-Bewertungen sind vielfach mit Vorsicht zu genießen, doch die schiere Fülle gleichlautender Bewertungen spricht eine recht deutliche Sprache – wenngleich auch einige positive Erfahrungen zu lesen sind.

Kommt nun doch ein „Rückzieher“?

Im Fall des nun fehlenden Briefmarkenautomaten ist es zudem so, dass Verkauf und Ausgabe nun auch noch an den Postangestellten hängen.

Die BNN fragten bei der Deutschen Post AG in Sachen des Briefmarkenautomaten nach. Über einen möglichen „Rückzieher“ wurde am Mittwochmittag in der Postfiliale gemunkelt.

Nun muss man wissen, dass die Filiale Friedrichstraße von der Postbank betrieben wird, diese gehört seit einigen Jahren zur Deutsche Bank AG. Dass zur Postbank inzwischen auch die Briefmarkenautomaten gehören, war aber selbst Post-Pressesprecher Dieter Nawrath nicht bekannt, erklärte er im BNN-Gespräch. Er sieht ein Abwägen zwischen Wirtschaftlichkeit und Service-Gedanke.

Ball liegt bei der Postbank

Es besteht tatsächlich Hoffnung auf einen „Rückzieher“. Auf Anfrage erklärte Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier: „Wir prüfen die Möglichkeiten, ein Ersatzgerät zu installieren“, man werde informieren.

Der bisherige Automat habe einen Defekt gehabt. Man bekomme Briefmarken indes auch in kleineren Postfilialen – etwa im Real-Supermarkt (Huttenkreuzstraße) oder Jacks Handy und Computer Shop (Rheinstraße).