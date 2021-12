Gute Vorsätze umsetzen oder endlich Urlaub und Feiern nachholen: Nach zwei Jahren Corona ist die Wunschliste für 2022 bei vielen Menschen lang. Was bei Passanten in Ettlingen auf der Liste steht.

In wenigen Stunden beginnt das neue Jahr. Dann heißt es wieder neues Spiel, neues Glück.

Was erhoffen Sie sich von 2022? Was haben Sie sich vorgenommen?

BNN-Mitarbeiter Klaus Müller hat in der Ettlinger Innenstadt nachgefragt.

Lisa Lieb:

„Ganz wichtig: Dass es endlich im neuen Jahr mit dem Urlaub klappt. 2021 mussten wir darauf wegen Corona verzichten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir wollen nach Griechenland.

Vielleicht schaffe ich es, mit dem Rauchen aufzuhören. Da fehlt mir aber noch ein bisschen die Motivation. Am wichtigsten aber ist, dass wir alle gesund bleiben.“

Daniel Saarbourg:

„Man muss optimistisch bleiben. Wir sind 2021 umgezogen und wollen im neuen Jahr den Umzug endlich zu Ende bringen. Ich will mehr Sport treiben.

Und es gibt ein Ereignis, auf das wir uns freuen: das Hochzeitfest unseres Sohnes, das wir 2021 haben verschieben müssen. Und hoffentlich schließt unser Pflegesohn seine Ausbildung als Koch ab.“

Stephanie Obergfell:

„Bei uns beginnt 2022 gut. Wir fahren in Urlaub, in ein Kinderhotel. Hoffentlich klappt das. Momentan bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vorgenommen habe ich mir erst einmal nichts.

Ich hoffe zwar, dass 2022 besser wird als 2021 – aber ich glaube es nicht so recht. Wichtig ist, auch für die Kinder, dass wieder Normalität einkehrt.“

Martin Friedel:

„Wir haben eine Liste abzuarbeiten – mit Sachen, die wir wegen Corona verschieben mussten. Zum Beispiel eine Reise durch Europa. Ein schöner Ausblick.

Außerdem hoffe ich auf die neue Regierung, dass sie sich für den richtigen Strom – für Ökostrom – einsetzt. Ich bleibe Optimist, weil eins sicher ist: Die Sonne wird nicht untergehen.“