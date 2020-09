Förderprojekt „Elektromobile Logistik in Ettlingen“

Ettlinger Altstadt soll wieder Fußgängern gehören - und nicht Lieferwagen

Viele Menschen fühlen sich in der Fußgängerzone der Ettlinger Altstadt beim Einkaufen nicht mehr wohl: Die Zahl der Lieferwagen mit Paketen aller Art hat gerade in Corona-Zeiten deutlich sichtbar zugenommen. Mit einem neuen Konzept und Hilfe aus der digitalen Welt will die Stadt Ettlingen in ihrer Fußgängerzone die Zahl der Lastwagen drastisch reduzieren.