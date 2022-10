Kürbisfans aufgepasst: Die farbenfrohen Gesellen gibt es am Samstag und Sonntag in Hülle und Fülle. Wo? Bei Events in Ettlingen und in Karlsbad.

Nicole Bär vom Ettlinger Stadtmarketing erinnert sich noch gut an den Herbstmarkt 2021 – ein Event in der Innenstadt, das den Namen so eigentlich gar nicht verdiente.

Denn es galten Corona-Einschränkungen mit Maskenpflicht, es mussten Abstände eingehalten werden, Verweilen an den Ständen zum Essen und Trinken war nicht gestattet.

Das alles ist im Oktober 2022 passé und entsprechend groß sind auch die Hoffnungen von Stadtmarketing und Werbegemeinschaft für den kommenden Sonntag. Dann öffnen von 13 bis 18 Uhr die Läden, startet schon um 11.30 Uhr der Herbstmarkt mit einer Rekordbeteiligung.

So viele Anmeldungen wie noch nie für Ettlinger Herbstmarkt

„Wir haben so viele Anmeldungen wie noch nie und immer noch kommen Anfragen an uns“, erzählt Bär. Insgesamt werden fast 50 Stände aufgebaut zwischen dem Erwin-Vetter-Platz, dem Marktplatz und dem Schlossvorplatz.

Die Sparkassenbaustelle, so Bär, beeinträchtige kaum noch, der Bauzaun sei teilweise weg oder stark zurückgebaut.

Wie gewohnt ist das Sortiment: typische Herbstprodukte wie Gestecke, Kürbisse, Marmeladen und Honig, Obst, Gemüse, Nüsse, dazu vielfältige Bewirtung und Versucherle. In der Stadtinformation im Schloss kann man sich Tickets für Kultur-Live-Veranstaltungen kaufen, im Infomobil der Stadtwerke gibt es Tipps zum Energiesparen. Ein Drehorgelspieler unterhält auf der Rathausbrücke.

Marktleute aus der Region, der Ortenau und der Pfalz

Die Marktleute kommen Nicole Bär vorwiegend aus Ettlingen und Umgebung, manche nehmen auch einen weiteren Weg – etwa aus der Ortenau oder der Pfalz – auf sich, weil die Stadt an der Alb als ein gutes Pflaster gilt.

Christian Rissel, Chef der Werbegemeinschaft Ettlingen, rechnet mit vollem Haus. Der Herbstmarkt und der verkaufsoffene Sonntag im Oktober seien von der Frequenz her „genauso stark wie der Autosalon und die offenen Geschäfte im Frühjahr“.

Wenngleich Energiekrise und Inflation die Kauflaune wohl etwas bremsten, „erwarten wir gute Umsätze am Sonntag“. Geplant ist 2022 noch ein verlängerter Einkaufsabend in der Innenstadt am zweiten Adventssamstag.

Kürbisse, Kunsthandwerk und Musik in Karlsbad

Fast zeitgleich mit Ettlingen geht Karlsbad mit zwei publikumswirksamen Veranstaltungen an den Start: Am Samstag steht zwischen 18 und 23 Uhr in Langensteinbach die vierte Kunst- und Kürbisnacht auf dem Programm.

Auch sie musste coronabedingt pausieren. Am Sonntag öffnen dann von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte im Karlsbader Schießhüttencenter, kurz KSC.

30 Kunsthandwerker und diverse Bands in Karlsbad

Die Kürbisnacht, die offiziell um 18 Uhr im Zelt der Lyra Langensteinbach eröffnet wird, bietet eine Mischung aus Musik, Kunsthandwerk und Bewirtung. 30 Aussteller und diverse Bands beteiligen sich.

Außerdem sind Schule, Kindergärten, Vereine, Kirche und Gemeinde mit von der Partie. Ein Hingucker zu werden verspricht die Feuerperformance der Kohls aus Ettlingen. Mit einem Segway mischt sich der Komiker Karl-Eugen Läberle unters Volk. Für einen guten Zweck (Blut e.V.) versteigert eine Künstlerin ihren aus Buntsandstein gefertigten Kürbis (21.30 Uhr).

Das Ganze spielt sich auf einer dekorierten und beleuchten Meile zwischen dem Karl-Schöpfle-Platz und dem Kreisel Weinbrenner Straße ab. Klaus Steigerwald, Chef der verantwortlichen Karlsbader Selbständigen, hofft auf viele Begegnungen zwischen Alt und Jung und darauf, „dass unser Ort einem Mehrgenerationenhaus gleicht“.